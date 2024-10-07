ЦЗН может отказать сокращенному пенсионеру в выходном пособии за третий месяц. Но этот отказ можно обжаловать

При увольнении по сокращению штата сотрудникам положено выходное пособие: за первый месяц – всем, за второй месяц – тем, кто не устроился на работу, за третий месяц – тем, у кого есть справка из ЦЗН.

Пособие за 3-ий месяц работодатель платит в исключительных случаях по решению органа службы занятости населения.

Решение об исключительности принимает ЦЗН при соблюдении таких условий:

работник встал на учет в ЦЗН в течение 2 недель после увольнения;

ЦЗН так и не нашел этому работнику новую работу.

При этом есть определение Конституционного суда от 29.11.2012 № 2214-О, по которому при обжаловании решения ЦЗН об отказе в пособии за 3-ий месяц суд должен исследовать и анализировать всю совокупность имеющих значение для правильного разрешения дела обстоятельств.

Таким образом, если ЦЗН отказал уволенному пенсионеру в праве на пособие за 3-ий месяц, пенсионер может это решение оспорить в суде.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 23.08.2024 № ПГ/17719-4-3.