❗ Выплаты 35 самозанятым по 35 тыс. рублей станут признаком нарушения ТК

Проект Минтруда опубликован на федеральном портале.
В числе новых индикаторов:
начисление зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже МРОТ 60 и более работникам, если их доля – от 50% штата;
сокращение квартального ФОТ на 80% при стабильной численности работников (при численности от 15 человек);
взаимодействие более чем с 35 самозанятыми с выплатами им в среднем более 35 тыс. руб. и продолжительностью работы более 3 месяцев, если доля доходов от данной организации или ИП в доходах самозанятого – от 90%.
снижение в предыдущем квартале зарплаты у 25% и более работников медорганизации.
Индикаторы риска – это параметры, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений.
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Комментарии1
Нервный тик уже от этих индикаторов, улучшений, администрирований, дополнительных мер контроля и прочего всего.