Вычет по НДС можно получить и по счету-фактуре старой формы

Разъяснения дала ФНС в письме от 30.09.2024 № ЕА-4-26/11135@.
Напомним, в счет-фактуру добавили графу 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС, в рублях».
ФНС сообщает: «Этот показатель графы 14 не влияет на расчет налоговой базы по НДС, и его отсутствие в полученной от поставщика счет-фактуре не может служить отказом в принятии вычета у покупателя».
Таким образом, если поставщик выдал вам счет-фактуру старой формы без графы 14, вы все равно можете отражать его в книге покупок и принимать НДС к вычету.
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