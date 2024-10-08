Вычет по НДС можно получить и по счету-фактуре старой формы

С 1 октября поменялась форма счета-фактуры, в бланк добавили новый реквизит. Но если этого реквизита не будет, не беда.

Разъяснения дала ФНС в письме от 30.09.2024 № ЕА-4-26/11135@.

Напомним, в счет-фактуру добавили графу 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС, в рублях».

ФНС сообщает: «Этот показатель графы 14 не влияет на расчет налоговой базы по НДС, и его отсутствие в полученной от поставщика счет-фактуре не может служить отказом в принятии вычета у покупателя».

Таким образом, если поставщик выдал вам счет-фактуру старой формы без графы 14, вы все равно можете отражать его в книге покупок и принимать НДС к вычету.