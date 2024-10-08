🍴 Для льготы-2025 по НДС в общепите важны доходы и зарплата за 2024 год

Чтобы не платить НДС, в общепите должны соблюдаться определенные критерии – по выручке и зарплате сотрудников. Причем это показатели не текущего года, а прошлого.

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.08.2024 № 03-07-07/76169.

В 2025 году условия для применения льготы такие: доход за 2024 год – не более 2 млрд рублей:

доля дохода от общепита в 2024 году ­– не менее 70%;

среднемесячный размер зарплаты за 2024 год – не ниже средней по отрасли в регионе.

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы разбирали тут.

Ранее Минфин в письме от 05.07.2024 № 03-07-07/63241 пояснял, что для льготы по НДС в общепите доход текущего года не имеет значение.

Если же в прошлом году доход был менее 2 млрд, а в текущем году он превысил 2 млрд, то право на льготу по НДС в текущем году не утрачивается. До конца года компания вправе не платить НДС.