Роспотребнадзор просят ужесточить контроль за косметическими товарами

Большинство производителей пишут состав косметики не на русском языке, чем вводят покупателей в заблуждение. 30% товаров продается в вовсе без указания состава.

На косметическую продукцию в Роспотребнадзор приходит больше половины жалоб от россиян. В магазинах 30% косметики продается без информации о составе, в 60% случаев производители наносят текст мелким нечитаемым шрифтом.

Национальный союз защиты прав потребителей Павел Шапкин обратился к вице-премьеру Денису Мантурову и главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением усилить контроль за производством и продажей косметики. Среди предложений — ввести обязательную маркировку этих товаров. По данным Павла Шапкина, 95% всей косметики содержит информацию о составе не на русском языке. Об этом пишут «Известия».

«Производители и торговые организации имеют возможность это делать, но намерено выбирают латиницу для того, чтобы затруднить получение важной для потребителя информации», — сказано в обращении.

Около 60% обращений в Роспотребнадзор связаны с безопасностью косметики, потребители сталкиваются с негативными эффектами после использования. Например, с аллергией, раздражением и дерматологическими заболеваниями.

«Отдельные недобросовестные производители косметики и бытовой химии допускают нарушения в сфере оборота спиртосодержащей продукции, реализацию продукции без свидетельств о госрегистрации, сокрытие от потребителей обязательной информации, нарушение установленных требований к качеству и безопасности продукции, сокрытие сведений о количестве выпущенных в обращение на территории РФ товаров, неуплату сборов по утилизации», — сказал председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Нелегальная продукция попадает к потребителям по интернет-каналам. С таких товаров не уплачивают установленные налоги и сборы, они не проходят процедуру подтверждения соответствия обязательным требованиям. В результате добросовестные производители проигрывают конкурентную борьбу.

«Кроме непосредственно самой прослеживаемости и подтверждения подлинности товара, мы на систему маркировки дополнительно подгружаем ряд функций и элементов, которые позволят наиболее эффективно осуществлять контроль в сфере противодействия незаконному обороту этой продукции», — сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Владислав Заславский.

Сейчас маркировка косметики проходит в экспериментальном режиме, он завершится 28 февраля 2025 года.

Рынок косметической продукции в РФ составляет почти 1 трлн рублей в год. В 2023 году контрольные органы объявили производителям на 162% больше предупреждений. По итогам девяти месяцев 2024 года из число выросло на 54%.