Суд не прекратит дело, если в протоколе не будет подписи его составителя

С 4 октября суды не будут прекращать рассматривать дела, если в протоколах о нарушении нет подписи ответственного лица.

Если при рассмотрении дела судья не найдет в протоколе об административном правонарушении подпись составителя, то его вызовут на заседание. Представителю контрольного органа будет нужно подтвердить, что именно он оформил документ. Об этом сказано в постановлении Конституционного суда от 03.10.2024 № 43-П.

«Судья, выявивший при рассмотрении дела об административном правонарушении по существу отсутствие в протоколе об административном правонарушении подписи составившего его должностного лица, вызывает в судебное заседание такое должностное лицо в целях подтверждения составления им соответствующего протокола и дальнейшего рассмотрения дела», — сказано в постановлении.

Такие требования действуют с 4 октября 2024 года и до тех пора, пока в КоАП не внесут изменения по предложению Конституционного суда. При этом судья не должен прекращать производство по делу с протоколом без подписи, тогда как раньше разбирательство останавливали.