Налоговики могут снять кассу с учета в одностороннем порядке

Сотрудники ФНС имеют право снимать контрольно-кассовую технику (ККТ) с регистрационного учета без заявления пользователя и в одностороннем порядке. Такое будет сделано, если продавец не предоставил при проверке доступ к кассе для считывания данных в фискальном накопителе. Об этом сказано в федеральном законе от 08.08.2024 № 274-ФЗ.
Время на регистрацию, перерегистрацию и снятие кассы с учета сократят с 10 до 5 рабочих дней. Заявления об этом с 1 марта 2025 года продавцы смогут на портале Госуслуг.
Узнайте больше о новых правилах ведения кассовых операций на вебинаре «Обзор изменений по кассам – 2025». Он состоится 22 октября в 11:00 мск!
На вебинаре расскажем:
Все изменения в 54-ФЗ.
Кому нужна касса.
Освобождение от применения ККТ.
Новые требования к кассовым чекам.
Автоматизация работы с кассой для бухгалтера.
Проверки кассовых операций в 2025 году
Спикер — Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.
Ждем вас на вебинаре 22 октября в 11:00 мск!
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