Налоговики могут снять кассу с учета в одностороннем порядке

Если инспекторы не получат доступ к фискальному накопителю, то они снимут кассу с учета. Заявление на регистрацию кассового аппарата можно будет подать на Госуслугах с 1 марта 2025 года.

Сотрудники ФНС имеют право снимать контрольно-кассовую технику (ККТ) с регистрационного учета без заявления пользователя и в одностороннем порядке. Такое будет сделано, если продавец не предоставил при проверке доступ к кассе для считывания данных в фискальном накопителе. Об этом сказано в федеральном законе от 08.08.2024 № 274-ФЗ.

Время на регистрацию, перерегистрацию и снятие кассы с учета сократят с 10 до 5 рабочих дней. Заявления об этом с 1 марта 2025 года продавцы смогут на портале Госуслуг.

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