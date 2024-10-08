Wildberries запустил бесплатную доставку до двери крупногабаритных товаров

Покупателям бесплатно доставят бытовую технику, стройматериалы, сантехнику и мебель. В 2025 году услуга будет представлена по всей России.

У маркетплейса Wildberries появилась бесплатная доставка до дверей покупателей бытовой техники, мебели, стройматериалов, сантехники и товаров для дачи.

Пилотный проект запустили в 2023 году, такую доставку тестировали в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Тульской и Рязанской областях. К концу 2025 года сервис охватит всю территорию РФ и страны СНГ, где работает маркетплейс. В первую очередь это Армения, Казахстан и Беларусь.

«На текущий момент получить доставку на дом, с подъемом заказа прямо в квартиру, могут потребители уже в 24 регионах и около 400 населенных пунктов», — сказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

По сравнению с 2023 годом число заказов крупногабаритных товаров увеличилось на 480%. В основном пользователи заказывают диваны, матрасы, стиральные машины, холодильники, ванны и душевые кабины, а также промышленные инструменты.