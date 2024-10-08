🚎 Оплата проезда сотрудников от дома до работы облагается НДФЛ и взносами

Если работодатель оплачивает сотрудникам проезд от дома до работы и обратно в электричке или автобусе, это доход работников, который облагается НДФЛ и взносами. Такие доходы не входят в перечень необлагаемых по нормам НК.

Кроме того, работодатель не может учесть оплату проезда работников в расходах для базы по налогу на прибыль.

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.02.2024 № 03-04-05/16419, где рассмотрена ситуация по компенсации проезда в электричке.

Включить в расходы оплату проезда до работы можно, если:

есть технологические особенности производства;

оплата проезда предусмотрена трудовыми договорами или колдоговором.

Ранее в письме от 10.01.2017 № 03-03-06/1/80079 Минфин пояснял, что учесть расходы на проезд сотрудников при расчете налога на прибыль можно, если добраться до работы общественным транспортном невозможно.

Также в письме от 25.09.2024 № 03-04-05/92614 Минфин подтвердил, что работодатель правомерно удерживает НДФЛ с оплаты проезда до офиса, который находится далеко от метро.