За унаследованный автомобиль налог будет только с даты его госрегистрации

Разъяснения по поводу унаследованного автомобиля дал Минфин в письме от 08.08.2024 № 03-05-06-04/74345.
Транспортный налог начисляют на основании сведений из ГИБДД.
Таким образом, обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от регистрации транспортного средства.
Кстати, задолженность наследодателя по транспортному налогу уплачивают наследники в пределах стоимости наследственного имущества (письмо Минфина от 06.08.2024 № 03-05-06-04/73579).
Ранее ФНС разъясняла, что за недвижимость наследники платят налог со дня смерти наследодателя, за авто – со дня регистрации в ГИБДД.
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