За унаследованный автомобиль налог будет только с даты его госрегистрации

Когда автомобиль будет перерегистрирован в ГАИ (ГИБДД) на нового владельца, тогда для этого человека и будет начисляться транспортный налог.

Разъяснения по поводу унаследованного автомобиля дал Минфин в письме от 08.08.2024 № 03-05-06-04/74345.

Транспортный налог начисляют на основании сведений из ГИБДД.

Таким образом, обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от регистрации транспортного средства.

Кстати, задолженность наследодателя по транспортному налогу уплачивают наследники в пределах стоимости наследственного имущества (письмо Минфина от 06.08.2024 № 03-05-06-04/73579).

Ранее ФНС разъясняла, что за недвижимость наследники платят налог со дня смерти наследодателя, за авто – со дня регистрации в ГИБДД.