Средний доход селлера на всех универсальных площадках составляет 3,6 млн рублей

Продавцам на маркетплейсах выгодно сотрудничать сразу с несколькими площадками. На одной платформе селлер в среднем зарабатывает 53 тысячи рублей.

В среднем продавец товаров на одном маркетплейсе зарабатывает 53 тыс. рублей, а на двух площадках — 137 тыс. Те, кто пользуется сразу всеми универсальными платформами, получают 3,6 млн рублей.

Половина продавцов с квартальным оборотом более 2 млн рублей торгует на двух и более площадках. В основном начинающие селлеры выбирают для старта маркетплейс Wildberries. Об этом сказано в исследовании исследование T-Bank eCommerce.

Во втором квартале 2024 года число продавцов на маркетплейсах увеличилось на 22% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Сильнее всего по этому показателю вырос Мегамаркет, на который пришло в 2,5 раза больше селлеров. По числу активных продавцов лидируют Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет.

Однако по сравнению с результатами 2023 года, темпы роста продавцов в сфере e-commerce замедлились. Это связано с тем, что число селлеров уже так велико, что расти площадки «уже просто физически не могут». Большое число продавцов не увеличивает количество уникальных товаров, но усиливает расходы на операционную деятельность. Кроме того, жесткая конкуренция вытесняет слабых и неподготовленных селлеров, а маркетплейсы продолжают ужесточать правила, вводить новые штрафы и комиссии.

«Это все усиливает отток селлеров с онлайн-площадок и вынуждает их либо искать альтернативные платформы среди нишевых маркетплейсов и интернет-магазинов, либо и вовсе закрывать собственный бизнес», — сказал директор T-Bank eCommerce Илья Кретов.

Самый высокий прирост транзакций и оборотов на маркетплейсах наблюдается среди городов-миллионников: в Омске, Красноярске, Челябинске, Новосибирске и в Перми.