При продлении отпуска по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет не надо сдавать ЕФС-1

Если сотрудница идет в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, надо сдать подраздел 1.2 формы ЕФС-1 с типом «Назначение выплат по ОСС». Если она потом продлевает отпуск с 1,5 до 3 лет, то снова сдавать отчет с таким типом сведений не надо.

Такое разъяснение дает СФР в письме от 27.09.2024 № 19-20/45889.

Отчет с типом «Назначение выплат по ОСС» сдают в целях назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Поэтому после 1,5 лет такой отчет уже не нужен.

Вместе с тем по итогам года до 25 января надо сдать подраздел 1.2 ЕФС-1 на сотрудников, которые были в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет. У них будет отражен стаж с кодом «ДЛДЕТИ».

Как и когда отпуск по уходу за ребенком отражают в ЕФС-1, смотрите в нашей таблице тут.

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