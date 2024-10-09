При продлении отпуска по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет не надо сдавать ЕФС-1

Такое разъяснение дает СФР в письме от 27.09.2024 № 19-20/45889.
Отчет с типом «Назначение выплат по ОСС» сдают в целях назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Поэтому после 1,5 лет такой отчет уже не нужен.
Вместе с тем по итогам года до 25 января надо сдать подраздел 1.2 ЕФС-1 на сотрудников, которые были в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет. У них будет отражен стаж с кодом «ДЛДЕТИ».
Как и когда отпуск по уходу за ребенком отражают в ЕФС-1, смотрите в нашей таблице тут.
Правильно заполнять ЕФС-1 и другую отчетность научим на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С», теперь в программе есть отдельный блок по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо
19 900 рублей.
Все онлайн-курсы входят в подписку «Клерк.Премиум».
Начать дискуссию