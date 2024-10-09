ИП на УСН не будут платить НДС по льготным операциям из статьи 149 НК

Минфину задали вопрос: правда ли, что плательщиками НДС в 2025 году будут только организации на УСН, а ИП эта участь минует? Ответ – нет.

Как организации, так и ИП с доходами в 2024 году более 60 млн рублей автоматически станут плательщиками НДС в 2025 году.

Об этом Минфин сообщает в письме от 08.08.2024 № 03-07-11/74359.

Но льготы по НДС, предусмотренные статьей 149 НК, будут действовать и для упрощенцев.

В частности, от НДС освобождено предоставление через интернет неисключительных прав на программное обеспечение, включенное в реестр российского ПО.

Если ИП на УСН оказывает такие услуги, он не будет платить НДС в 2025 году, даже если его доход за 2024 год более 60 млн рублей.

Аналогичные разъяснения по НДС-льготам на УСН Минфин давал для коммунальщиков (письма от 21.08.2024 № 03-07-11/78657, от 22.07.2024 № 03-07-11/68261) и перевозчикам пассажиров (письмо от 07.08.2024 № 03-07-11/74201).

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