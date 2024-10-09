Wildberries запустил продажи строительной и дорожной техники

Пользователи маркетплейса смогут заказать спецтехнику сразу на строительную площадку. Услуга доступна при полной предоплате.

Маркетплейс Wildberries в категории «Транспортные средства» начал продавать спецтехнику, которую доставят куда угодно, в том числе на строительную площадку.

«Сейчас ассортимент такого оборудования расширяется – команда маркетплейса уже работает с партнерами над вопросом сотрудничества с другими брендами и официальными дилерами», — сказали в пресс-службе маркетплейса.

Услуга доступна для специалистов-физлиц. Приобрести строительное и дорожное оборудование можно в 39 регионах. В дальнейшем компания планирует расширить зону доставки.

Заказать доставку спецтехники можно только по предоплате с карты, привязанной к профилю пользователя. После оформления заказа с клиентом свяжется представитель дилера для согласования договора купли-продажи и места доставки.