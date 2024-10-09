Компания-международный перевозчик может принимать на вычет НДС по счету-фактуре российского перевозчика

Международная перевозка грузов облагается НДС по ставке 0%. При этом один из пунктов (отправления/назначения) должен быть в РФ, а другой – за границей.

Но экспедиторская компания может нанимать транспортные компании, которые везут груз только часть пути – например, от порта в РФ до пункта назначения в РФ. Такие компании не указаны в транспортных документах на вывоз товара как перевозчики и оказывают услуги по ставке НДС 20%.

Между тем сам экспедитор на всю перевозку начисляет НДС 0%.

Тот НДС по ставке 20%, который выставляют российские перевозчики, можно принять к вычету, даже если реализация идет по ставке 0%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.07.2024 № 03-07-08/64771.

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