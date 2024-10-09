20% зарплаты можно выплатить товарами

Выплачивать зарплату надо либо наличными, либо безналом на счет, указанный работником. Но можно и «натурой», но не более 20%.

Компания частично выдает зарплату товарами, которые сама производит. Законно ли это, задали вопрос Минтруду.

В письме от 20.09.2024 № 14-1/ООГ-5551 ведомство сообщает, что по письменному заявлению работника можно выплатить зарплату в неденежной форме. Но доля такой «товарной» зарплаты должна быть не более 20%.

Впрочем, не всякий товар годится для выплаты зарплаты. Нельзя выплачивать в виде спиртных напитков, наркотических, ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов.