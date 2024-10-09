Яндекс Маркет стал первым маркетплейсом, где можно оформить страховку на технику

При заказе электроники и техники покупатели могут получить бесплатную страховку, которая действует один год.

Покупатели бытовой техники и электроники на Яндекс Маркете смогут застраховать товар. Компания стала первым в России маркетплейсом с таким функционалом.

Уже сейчас на Яндекс Маркете пользователи могут получить бесплатный полис от «АльфаСтрахование» для товаров из категории «Электроника». В дальнейшем компания увеличит число доступных страховых компаний и товаров. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса, релиз есть у «Клерка».

«Помимо непосредственной продажи техники у платформ возникает потребность предложить своим клиентам дополнительные услуги: страховую защиту, цифровые подписки на сервисы, пакетные предложения. Яндекс Маркет стал первым маркетплейсом в России, который начал предлагать своим клиентам такой широкий набор возможностей», — сказал директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование» Денис Титов.

Бесплатную страховку можно заказать в карточке товара или в корзине при оплате покупки. После чего покупателю нужно ввести информацию о владельце полиса и завершить процесс его оформления. Как только заказ доставят, страховка будет доступна в разделе «Мои заказы» в формате PDF.

Страховка действует год и распространяется на случаи поломки устройства, его кражу и другие страховые случаи. Для получения компенсации нужно предъявить полис, чек и само устройство.