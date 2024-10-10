Двойная оплата за выходные дни потом идет в расчет среднего заработка

Разъяснение дал Минтруд в письме от 23.09.2024 № 14-1/ООГ-5574.
Порядок расчет среднего заработка определен постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922. Расчет идет исходя из зарплаты за 12 последних месяцев.
Для расчета среднего заработка учитывают все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у работодателя, независимо от источников этих выплат.
Повышенная оплата за работу в выходной день – это часть зарплаты. Поэтому такая выплата участвует в расчете среднего заработка.
Правильно вести учет оплаты труда, рассчитывать зарплату и НДФЛ научим на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 12 900 рублей вместо
36 000 рублей. Старт потока 15 октября — записывайтесь, пока есть места!
Начать дискуссию