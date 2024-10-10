Двойная оплата за выходные дни потом идет в расчет среднего заработка

За работу в выходные дни положена двойная оплата или одинарная + отгул. Если сотрудник выбрал двойную оплату, то потом при расчете среднего дневного заработка (СДЗ) для командировки, отпуска и т. д. эта выплата также учитывается.

Разъяснение дал Минтруд в письме от 23.09.2024 № 14-1/ООГ-5574.

Порядок расчет среднего заработка определен постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922. Расчет идет исходя из зарплаты за 12 последних месяцев.

Для расчета среднего заработка учитывают все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у работодателя, независимо от источников этих выплат.

Повышенная оплата за работу в выходной день – это часть зарплаты. Поэтому такая выплата участвует в расчете среднего заработка.