По совместительству может быть много трудовых договоров по 0,5 ставки каждый

У сотрудника может быть только один трудовой договор по основному месту работы и сколько угодно – по совместительству.

Например, по внутреннему совместительству можно работать на двух должностях по 0,3 ставки каждая.

При этом продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Но в то же время количество трудовых договоров, заключаемых сотрудником о работе по внутреннему совместительству, не ограничено.

Поэтому можно так: 1 + 0,3 + 0,3 = 1,6 ставки всего.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 10.09.2024 № ПГ/17351-6-3.