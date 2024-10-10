По совместительству может быть много трудовых договоров по 0,5 ставки каждый

Например, по внутреннему совместительству можно работать на двух должностях по 0,3 ставки каждая.
При этом продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.
Но в то же время количество трудовых договоров, заключаемых сотрудником о работе по внутреннему совместительству, не ограничено.
Поэтому можно так: 1 + 0,3 + 0,3 = 1,6 ставки всего.
Такое разъяснение дает Роструд в письме от 10.09.2024 № ПГ/17351-6-3.
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