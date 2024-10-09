При первом переводе на свой зарубежный счет уведомление об его открытии российскому банку не требуется

До 01 января 2018 года было правило, что переводы денег на свои зарубежные счета со своих российских счетов происходят только при предъявлении российскому банку при первом переводе уведомления об открытии счета с отметкой налоговой о принятии уведомления.
Исключение было для операций, которые нужны для открытия этих счетов.
Это означало, что человек должен был уведомить российскую налоговую о зарубежном счете, принести уведомление с отметкой в банк и только потом российский банк мог отправить деньги на зарубежный счет.
C 2018 года это изменилось: физические лица освобождены от обязанности представлять в российский банк уведомление об открытии зарубежного счета при первом переводе. Так стало можно после принятия Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 427 "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".
На сайте ФНС России в разделе "Часто задаваемые вопросы" налоговая тоже ответила, что с 2018 года от физического лица - резидента при первом переводе денежных средств на свой зарубежный счет больше не требуется предъявлять уполномоченному банку документы, подтверждающие уведомление налогового органа об открытии зарубежного счета.
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