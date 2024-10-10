📅 Если директор придумал свои праздничные дни, он должен за них платить

Ситуация: в компании введены праздничные дни, они приурочены к памятным для организации датам. В эти дни все сотрудники отдыхают, но без оплаты, а кто работает, получает за месяц обычный оклад.

Это неправильно, поясняет Роструд в письме от 27.09.2024 № ПГ/18898-6-1.

Все нерабочие праздничные дни перечислены в статье 112 ТК, и у работодателей нет права расширять этот список.

Производственный календарь на 2024 год — тут.

При этом в ТК есть правила относительно праздничных дней:

их наличие в месяце не является основанием для снижения зарплаты окладникам, а сдельщикам за эти дни надо платить дополнительное вознаграждение;

за работу в праздничный день надо платить вдвойне.

Если работодатель ввел в компании новые праздничные дни, то он должен соблюдать по ним вышеназванные правила.

Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов.

Таким образом, придуманные работодателем праздники должны оплачиваться.