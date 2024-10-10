☔ Компенсация от УК за ущерб от протекшей крыши не облагается НДФЛ

Если управляющая компания вовремя не провела ремонт кровли и во время дождя квартиры на верхнем этаже затопило, то жильцы через суд могут получить компенсацию ущерба и морального вреда. Как облагаются эти выплаты, пояснил Минфин.

Что касается морального вреда, то определяя его размер, суд принимает во внимание степень вины нарушителя, степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Освобождается от НДФЛ компенсация морального вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья. В остальных случаях будет НДФЛ.

Что касается реального ущерба имуществу жильцов, который компенсирует УК, то НДФЛ не будет, если его размер документально подтвержден.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.09.2024 № 03-04-05/91662.

Ранее Минфин в письме от 01.06.2021 № 03-04-05/48731 также пояснял что с суммы компенсации реального ущерба платить НДФЛ не надо.