Если дивиденды выдали квартирой, ее стоимость можно учесть для НДФЛ при продаже

При продаже квартиры со сроком владения менее 5 лет будет база по НДФЛ, которую можно уменьшить на имущественный вычет в размере 1 млн рублей или фактические расходы на покупку этой квартиры. Или на стоимость квартиры, с которой ранее был уплачен налог.

Разъяснение дает Минфин в письме от 17.09.2024 № 03-04-05/88450.

Ситуация такая: учредитель ООО в качестве дивидендов получил квартиру стоимостью 2,5 млн рублей и сразу продал ее.

Нормами НК предусмотрено, что при продаже имущества, полученного безвозмездно, по договору дарения, можно уменьшить доход от его продажи на документально подтвержденные расходы — в виде сумм, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) такого имущества.

Учредитель удержал НДФЛ с дивидендов в виде квартиры (с 2,5 млн рублей).

Поэтому стоимость этой квартиры можно учесть при расчете НДФЛ с ее продажи.