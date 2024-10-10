Если дивиденды выдали квартирой, ее стоимость можно учесть для НДФЛ при продаже

Разъяснение дает Минфин в письме от 17.09.2024 № 03-04-05/88450.
Ситуация такая: учредитель ООО в качестве дивидендов получил квартиру стоимостью 2,5 млн рублей и сразу продал ее.
Нормами НК предусмотрено, что при продаже имущества, полученного безвозмездно, по договору дарения, можно уменьшить доход от его продажи на документально подтвержденные расходы — в виде сумм, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) такого имущества.
Учредитель удержал НДФЛ с дивидендов в виде квартиры (с 2,5 млн рублей).
Поэтому стоимость этой квартиры можно учесть при расчете НДФЛ с ее продажи.
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