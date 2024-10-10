Для налога на прибыль по обособке надо правильно высчитать долю

Ее считают так: средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников или расходов на оплату труда и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества обособки в ССЧ (ФОТ) и ОС в целом по организации.
Для расчета берут именно фактические показатели, уточняет Минфин в письме от 15.07.2024 № 03-03-06/1/65692.
Долю налоговой базы указывают в приложении 5 к листу 02. Это приложение включают в декларацию, даже если дохода по обособке нет.
Если организация имеет несколько обособок в одном регионе, то распределение прибыли по каждому из этих подразделений может не делать. В этом случае надо сдать уведомление о выборе обособки, через которую будет идти уплата налога. Если головная фирма в том же регионе, то платить налог можно через «голову».
Правильно рассчитывать налог на прибыль с учетом налоговой реформы-2025 научим на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями 2025 года. Сейчас курс стоит 5 900 рублей вместо
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