Для налога на прибыль по обособке надо правильно высчитать долю

Если у компании на ОСНО есть обособленные подразделения, то платить налог на прибыль надо в разрезе обособок. Для этого следует высчитать долю налога по каждой обособке.

Ее считают так: средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников или расходов на оплату труда и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества обособки в ССЧ (ФОТ) и ОС в целом по организации.

Для расчета берут именно фактические показатели, уточняет Минфин в письме от 15.07.2024 № 03-03-06/1/65692.

Долю налоговой базы указывают в приложении 5 к листу 02. Это приложение включают в декларацию, даже если дохода по обособке нет.

Если организация имеет несколько обособок в одном регионе, то распределение прибыли по каждому из этих подразделений может не делать. В этом случае надо сдать уведомление о выборе обособки, через которую будет идти уплата налога. Если головная фирма в том же регионе, то платить налог можно через «голову».