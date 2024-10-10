По недвижимости, полученной при ликвидации ООО, нет расходов для НДФЛ с ее продажи

Если близкий родственник подарил вам недвижимость, и вы ее сразу продали, то при расчете НДФЛ можно учесть документально подтвержденные расходы дарителя на эту недвижимость. Если они у него были.

Ситуация такая: при ликвидации организации учредитель получил недвижимость. Потом он ее подарил близкому родственнику, а тот продал.

Минфин в письме от 16.02.2024 № 03-04-05/13515 утверждает, что в данном случае у дарителя отсутствуют документально подтвержденные расходы на приобретение этого объекта недвижимости.

А раз так, его родственник при продаже не может учесть эти расходы. Он может учесть только имущественный вычет (1 млн руб. для жилья и 250 тыс. руб. для прочей недвижимости).

Кстати, что касается получения квартиры в счет дивидендов, то по мнению Минфина, ее стоимость можно учесть для НДФЛ при ее продаже (письмо от 17.09.2024 № 03-04-05/88450).