Минфин: новый инвествычет по прибыли — бессрочный и будет расширяться

В дальнейшем объем может быть скорректирован, сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам заседания правления РСПП.

«Что касается инвестиционного налогового вычета, это новый инструмент. Сейчас принято решение о том, что общий объем льгот по данному инструменту ежегодно будет составлять 150 млрд рублей. Это бессрочный инструмент, это не только на 2025 год . Он может в будущем корректироваться. Сейчас определено пять направлений отраслей. Это даст возможность уменьшать налог на прибыль», — сказал Новак.

По словам главы РСПП Александра Шохина, сумма 150 млрд рублей — «золотая середина» для пилотного запуска механизма в 2025 году.

«Сумма 150 млрд, здесь спасибо, Александр Валентинович [Новак] и вам, и коллегам из Минэка, потому что мы считали, что у нас компромисс 200 млрд, Минфин считал, что 100 [млрд] поэтому это золотая середина для пилота 2025 года. В принципе, на мой взгляд, приемлемые цифры.

С другой стороны, если правительство увидит, что бизнес позитивно реагирует на этот инструмент. Будем добиваться расширения [видов деятельности]. В частности, мы говорили о возможности включения туда проектов модернизации коммунальной инфраструктуры. Но это действительно в последующие годы вполне возможно», — отметил Шохин.