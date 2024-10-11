В 2024 году на УСН нет НДС, если нет счета-фактуры

Разъяснение дает Минфин в письме от 19.08.2024 № 03-07-11/77573.
Сейчас упрощенцы не признаются плательщиками НДС. А составлять счета-фактуры обязаны только плательщики НДС.
То есть, на УСН выставлять покупателям счета-фактуры не надо. Но если выставили, то НДС по этому счету-фактуре надо уплатить в бюджет.
Напомним, с 2025 года упрощенцы станут плательщиками НДС.
Подробнее о том, какие компании и ИП на УСН смогут не платить НДС в 2025 году, расскажем на курсе профпереподготовки с дипломом «Главный бухгалтер на УСН», теперь в программе есть блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 для упрощенцев. Сейчас курс стоит 15 900 рублей вместо
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