В 2024 году на УСН нет НДС, если нет счета-фактуры

Если на УСН не выставлять счет-фактуру с НДС, то и платить НДС не нужно.

Разъяснение дает Минфин в письме от 19.08.2024 № 03-07-11/77573.

Сейчас упрощенцы не признаются плательщиками НДС. А составлять счета-фактуры обязаны только плательщики НДС.

То есть, на УСН выставлять покупателям счета-фактуры не надо. Но если выставили, то НДС по этому счету-фактуре надо уплатить в бюджет.

Напомним, с 2025 года упрощенцы станут плательщиками НДС.