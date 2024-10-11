По аренде налоговая база по НДС возникает в последний день квартала

Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 02.09.2024 № 03-03-06/1/82690.
Налоговый период по НДС – квартал. Момент определения налоговой базы – наиболее ранняя из дат: отгрузки или оплаты.
Если поступает предоплата, то базу по НДС определяют в этот день оплаты.
Если предоплаты нет, то момент определения налоговой базы – последний день квартала.
При безвозмездной аренде у арендодателя тоже будет НДС. А у арендатора – внереализационный доход.
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