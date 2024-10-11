По аренде налоговая база по НДС возникает в последний день квартала

При оказании услуг по предоставлению в аренду имущества объект налогообложения НДС возникает с момента фактической реализации таких услуг.

Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 02.09.2024 № 03-03-06/1/82690.

Налоговый период по НДС – квартал. Момент определения налоговой базы – наиболее ранняя из дат: отгрузки или оплаты.

Если поступает предоплата, то базу по НДС определяют в этот день оплаты.

Если предоплаты нет, то момент определения налоговой базы – последний день квартала.

При безвозмездной аренде у арендодателя тоже будет НДС. А у арендатора – внереализационный доход.