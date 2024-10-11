Что нужно поменять в учете перед налоговой реформой-2025

Бизнесу на УСН придется определиться с тем, как платить НДС в 2025 году. Если компания будет применять пониженную ставку, то не сможет от нее отказаться в течение трех лет.

Самые масштабные изменения в 2025 году ждут бизнес на УСН. При доходах свыше 60 млн рублей в год предприниматели будут обязаны платить НДС. Уже сейчас нужно понять, что учесть при выборе ставок.

Организации и ИП на УСН имеют право выбрать наиболее выгодные условия по уплате НДС. Однако нужно понимать, что от применения пониженных ставок нельзя отказаться произвольно. Их придется применять в течение трех лет, если бизнес не утратит на них право.

Пониженные ставки 5% и 7% не предусматривают вычеты по входному НДС. Например, если компания в 2025 году решила перейти с ОСНО на УСН и выберет пониженные ставки, то будет нужно восстановить ранее принятый к вычетам налог по товарам, имущественным правам, основным средствам и нематериальным активам.

Для организаций с большим потоком входного НДС можно применять общие ставки 20% или 10%. Тогда появится право на вычеты и не придется восстанавливать налог, который был принят к вычету еще на ОСНО.

Больше о том, что изменить в учете перед 2025 годом, расскажет эксперт по налогообложению Надежда Самкова на VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Приглашаем всех 5-6 декабря на самое яркое бухгалтерское событие зимы! На конференции вы узнаете все про изменения налоговой системы в 2025 году, учете на маркетплейсах, ВЭД, госзакупах и ЭДО. Лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Событие пройдет в Москва-Сити!

Мероприятие будет с рассадкой. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места!

Присоединяйтесь к Конференции 5-6 декабря и проведите целых два дня в компании профессионалов и экспертов!