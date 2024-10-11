Разъяснение ФНС: как считают НДФЛ с доходов по вкладам

Налоговики рассчитывают налог с процентного дохода по депозитам самостоятельно, без участия налогоплательщика. Уплатить НДФЛ нужно до 2 декабря.

В 2024 году россияне впервые получили в налоговом уведомлении расчет НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам в банках, которые были получены в 2023 году.

Вкладчикам не нужно самостоятельно считать налог: инспекторы определяют сумму налога по информации от банков и Агентства по страхованию вкладов. Однако платить налог будут не все. НДФЛ не облагается процентный доход за 2023 год в размере до 150 тыс. рублей. Об этом сказано на сайте ФНС.

Необлагаемая сумма рассчитывается по формуле:

1 млн рублей умножить на максимальное значение ключевой ставки, которая действовала на 1-е число каждого месяца.

Если вкладчик получил на накопительному счету доход 200 тыс. рублей, то налог нужно заплатить с 50 тыс. При ставке НДФЛ 13% он составит 6 500 рублей.

Уплатить налог со вкладов нужно до 2 декабря 2024 года.