🏃 Из-за повышения ставки налога на прибыль бухгалтеры задумались о переходе с ОСНО на УСН с НДС 20%

С 2025 года ставка налога на прибыль будет 25%, а ставка налога по УСН «доходы» – 15%.
Поэтому общережимники начали задумываться – а не перейти ли на УСН с 2025 года?
Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Применять УСН с НДС 20% с 2025 года можно, если доходы за 2024 год превысили 60 млн рублей.
Коллеги называют такие минусы УСН по сравнению с ОСНО:
закрытый перечень расходов;
кассовый метод при учете расходов.
Но можно уже сейчас примерно посчитать — какой налог будет при УСН по текущей выручке и расходам. Если это выгоднее, чем налог на прибыль, то можно с 2025 года перейти на УСН.
Кстати, если переход будет на НДС 20%, то восстанавливать НДС на остатки товаров и ОС не надо.
Что будет с НДС при переходе с 2025 года с ОСНО на УСН, мы разбирали здесь – таблица.
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