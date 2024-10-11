УСН

🏃 Из-за повышения ставки налога на прибыль бухгалтеры задумались о переходе с ОСНО на УСН с НДС 20%

Если покупателям важен НДС, поставщику приходилось применять ОСНО. Но с 2025 года ситуация изменится, и можно быть на УСН, но выставлять счета-фактуры с НДС и брать входящий НДС на вычет.

С 2025 года ставка налога на прибыль будет 25%, а ставка налога по УСН «доходы» – 15%.

Поэтому общережимники начали задумываться – а не перейти ли на УСН с 2025 года?

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Применять УСН с НДС 20% с 2025 года можно, если доходы за 2024 год превысили 60 млн рублей.

Коллеги называют такие минусы УСН по сравнению с ОСНО:

  • закрытый перечень расходов;

  • кассовый метод при учете расходов.

Но можно уже сейчас примерно посчитать — какой налог будет при УСН по текущей выручке и расходам. Если это выгоднее, чем налог на прибыль, то можно с 2025 года перейти на УСН.

Кстати, если переход будет на НДС 20%, то восстанавливать НДС на остатки товаров и ОС не надо.

Что будет с НДС при переходе с 2025 года с ОСНО на УСН, мы разбирали здесь – таблица.

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