Мошенники навязывают мобильное приложение для «предотвращения» кражи денег

Специалисты по безопасности раскрыли новую схему мошенничества. Под видом приложения «Безопасность» мошенники распространяют программу-шпион, которую можно удалить со смартфона, но только если сбросить устройство до заводских настроек.

Злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности Центробанка и уговаривают установить на смартфон фейковое приложение, которое якобы позволит защитить деньги от кражи.

Скачать приложение предлагают из официального магазина Google Play, что вводит людей в заблуждение.

«Сотрудник службы безопасности ЦБ настойчиво предлагает человеку установить на смартфон специальное приложение якобы для предотвращения кражи денег. В описанном случае приложение называлось "Безопасность": иконка с лаконичным дизайном, похожим по стилю на приложения государственных органов», — сказал руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин.

Пользователи, которые скачали такое приложение, не могут его удалить. Вредоносная программа блокирует настройки смартфона, перехватывает всю информацию с телефона и копирует файлы. После чего мошенники получают полный контроль над устройством, доступ в банковские приложения и к Госуслугам.

Единственный способ, который поможет остановить работу фейкового приложения, — сбросить телефон до заводских настроек и полностью отформатировать устройство.