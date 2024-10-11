Предпринимателям повысят штрафы за уклонение от проверок

Для юридических лиц штрафы за препятствование проверкам вырастут до 500 тысяч рублей.

В Госдуму внесли разработанный сенаторами и депутатами законопроект, по которому вырастут штрафы для тех, кто мешает проводить проверки.

Должностные лица заплатят от 10 до 20 тыс. рублей, а организации — от 250 до 500 тыс. рублей. Сейчас юрлиц за это штрафуют от 20 до 50 тыс. рублей.

«Законопроектом предлагается увеличить штрафные санкции по части 2 статьи 19.4.1 КоАП за совершение вышеназванных действий (бездействия), повлекших невозможность проведения или завершения проверки», — сказано в пояснительной записке.

Практика уклонения от проверок широко распространена в сфере ЖКХ. Это неизбежно влечет нарушение прав и законных интересов жителей страны, а также может создавать угрозы жизни и здоровью.