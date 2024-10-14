Минфин хочет привлекать к ответственности получателей бюджетных денег

Если компании и ИП получаются средства из бюджета, но допускают ошибки в отчетности или неправильно заполняют документы, то их будут привлекать к административной ответственности.

Минфин готовит поправки в КоАП, по которым юрлица и ИП будут привлекать к ответственности за неверное заполнение документов и отчетов при получении средств от государства.

Административная ответственность грозит тем, кто нарушает условия предоставления бюджетных денег. Например, если компания не соответствует критериям, но получает субсидии. Также получателям госденег придется отвечать за ошибки в финансовой отчетности и за ее несвоевременную сдачу. Об этом пишут «Известия».

Сейчас за нарушение бюджетного законодательства должностные лица и компании платят штраф до 30 тыс. рублей или до 12% от полученной от государства суммы. Но здесь ответственность предусмотрена только за нарушения при предоставлении денег.

«Вопрос административной ответственности за нарушения, которые не относятся к условиям предоставления средств, будет прорабатываться совместно с правительством, органами федеральной и региональной власти в случае включения документа в план законопроектной деятельности на 2025 год», — сказали в Минфине.

Нововведение может затронуть компании, которые работают по ФЗ-44, получают субсидии, компенсации, выполняют гособоронзаказ. Ответственность может грозить должностным лицам, ответственным за оформление документов, распорядителям средств и руководителям органов исполнительной власти в регионах.

«Не все первичные документы передаются в бухгалтерскую службу. В связи с этим одним из предложений Счетной палаты в адрес правительства было поручить Минфину рассмотреть вопрос о внесении изменений в КоАП. Своевременное устранение нарушений повышает достоверность бюджетного учета и, соответственно, позволяет принимать более эффективные и точные управленческие решения», — объяснили в Счетной палате.

За 2023 год потери бюджета составили 2 трлн рублей, по сравнению с 2022 годом, показатель увеличился в два раза.

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин считает, что основной контроль нужно устанавливать не компаниями, которые получают субсидии и бюджетные средства, а за чиновниками, принимающими решение о предоставлении господдержки.