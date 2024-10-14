Объем отмывания денег в России достиг 1,2% ВВП

Правоохранительные органы раскрыли почти 1 млн преступлений в 2023 году. Ущерб от отмывания денежных средств составил 588 млрд рублей.

В 2023 году в стране легализировали свыше 2 трлн рублей доходов, полученных преступным путем. Этот показатель эквивалентен 1,2% ВВП.

Незаконно вывели из страны около 30,8 млрд рублей, а обналичили — 59,5 млрд. Уровень чувствительности антиотмывочной системы составляет порядка 4% расчетного объема преступных доходов. Об этом пишет РБК со ссылкой на научную статью «Оценка масштабов отмывания денег в России».

К основным видам преступлений, для которых свойственно отмывание, относятся: незаконный оборот наркотических веществ, табачных изделий, драгоценностей, пиратство, мошенничество, коррупция и прочее.

В 2023 году правоохранительные органы раскрыли 998 тыс. преступлений, совокупный ущерб от нарушений, где есть отмывание денег, составил 588 млрд рублей. В среднем на одно такое правонарушение приходится 735,8 тыс.

«Если у кого-либо украдут айфон, то ущерб составит 100 тыс. руб., но на руки преступник получит максимум 10 тыс. А кражи — весьма существенная часть преступных доходов, согласно этому исследованию», — сказала руководитель экспертного совета по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.

Среди экономических преступлений сейчас на первом месте стоит легализация преступных доходов. В 2023 году ущерб от нее составил 872 млрд рублей. На втором месте — мошенничество (715 млрд), на третьем — преступления с незаконным оборотом наркотиков (315 млрд).