Гендиректор увеличивает себе зарплату: компания вправе взыскать с него убытки

Верховный суд подтвердил, что генеральный директор может повышать зарплату только подчиненным, но не себе. Для этого нужно решение участников общего собрания компании.

Верховный суд пришел к выводу, что организация имеет право взыскать с генерального директора убытки, если он увеличивает себе зарплату.

Медицинский центр заметил, что гендиректор повышал себе зарплату. Переплата вознаграждения превысила 20 млн рублей. Эти средства компания и захотела взыскать с руководителя.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, но апелляция и кассация отказали истцу. В дело вмешался Верховный суд, который напомнил, что директор не может без согласия вышестоящего управления увеличивать себе зарплату.

«Генеральный директор вправе издавать приказы о применении мер поощрения в отношении подчиненных ему работников общества, но не в отношении самого себя», — сказано в определении ВС.

Таким образом, Верховный суд оставил в силе решение первой инстанции. Право повышать зарплату директору организации есть только у участников общего собрания.