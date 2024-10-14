Глава Минфина: не нужно увеличивать налоги банкам

Чтобы банки поставляли ресурсы для развития экономики, у них должен быть капитал. Поэтому увеличивать налоговую нагрузку для кредитных организаций нецелесообразно.

Министр финансов Антон Силуанов выступил против дополнительного увеличения налоговой нагрузки для кредитных организаций в части их прибыли. По его мнению, банкам нужен капитал для финансирования экономики страны.

«У нас сейчас нет внешнего финансирования, нам нужны собственные финансовые ресурсы. Где эти ресурсы? В первую очередь это финансовый сектор и банки», — сказал Антон Силуанов.

По прогнозам Центробанка, в 2024 году прибыль банковского сектора вырастет до 3,8 трлн рублей.

Недавно мы писали, что первый зампред комитета по бюджету Александр Ремезков и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внесут в Госдуму законопроект, по которому банки начнут платить налог на сверхприбыль.

Ставка налога будет 10%, скидок при досрочном платеже не предусмотрено. Сама сверхприбыль будет считаться как превышение среднего арифметического размера прибыли за 2023-2024 годы над средней величиной прибыли за 2022-2021 годы.