Бизнесу на АУСН увеличат взносы на травматизм

После индексации работодатели на АУСН будут платить фиксированные взносы на травматизм в размере 3 018 рублей.

В 2025 году работодателям, которые применяют автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), проиндексируют размер фиксированных страховых взносов на травматизм.

Индексация будет проводиться с учетом роста средней заплаты в стране. Коэффициент роста среднемесячной начисленной заработной платы 2025 года к 2024 году должен составить 1,24. На портале проектов нормативных правовых актов уже есть проект приказа Минтруда.

«Фиксированный размер страховых взносов, уплачиваемых страхователями, применяющими специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», с 1 января 2025 г. составит 2 434 х 1,24 = 3 018,16 рублей, с учетом округления – 3 018 рублей», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас работодатели на АУСН платят фиксированные взносы на травматизм в размере 2 434 рублей.