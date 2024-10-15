С 1 марта изменятся требования к применению ККТ

Пока что работать без ККТ могут компании и ИП, торгующие на выставках, ярмарках и рынках, это изменится. С 1 марта 2025 года без применения контрольно-кассовой техники (ККТ) смогут работать только те, кто применяют единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Нужно соблюсти следующие условия:
у предпринимателя должно быть не больше 3 торговых точек;
общая торговая площадь не должна превышать 15 кв.м;
До 1 сентября 2025 года сельскохозяйственные потребительские кооперативы также смогут не применять кассы, но только если они не занимаются кредитованием.
Также с 1 марта 2025 года управляющие рынками компании смогут предоставлять торговые площади только продавцам с зарегистрированной ККТ. Их обяжут каждый месяц проверять информацию о кассах. Если нарушения будут обнаружены, то у продавца есть 15 дней на их устранение, иначе он утратит право торговать.
Узнайте больше о том, как работать с кассами по новым правилам. Приходите на вебинар «Обзор изменений по кассам – 2025». Он состоится 22 октября в 11:00 мск!
На вебинаре расскажем:
Все изменения в 54-ФЗ.
Кому нужна касса.
Освобождение от применения ККТ.
Новые требования к кассовым чекам.
Автоматизация работы с кассой для бухгалтера.
Проверки кассовых операций в 2025 году.
Спикер — Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.
Ждем вас на вебинаре 22 октября в 11:00 мск!
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