С 1 марта изменятся требования к применению ККТ

Власти ужесточают требования к применению контрольно-кассовой техники. Компании, которые управляют рынками, будут ежемесячно проверять документы на кассу.

Пока что работать без ККТ могут компании и ИП, торгующие на выставках, ярмарках и рынках, это изменится. С 1 марта 2025 года без применения контрольно-кассовой техники (ККТ) смогут работать только те, кто применяют единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Нужно соблюсти следующие условия:

у предпринимателя должно быть не больше 3 торговых точек ;

общая торговая площадь не должна превышать 15 кв.м;

До 1 сентября 2025 года сельскохозяйственные потребительские кооперативы также смогут не применять кассы, но только если они не занимаются кредитованием.

Также с 1 марта 2025 года управляющие рынками компании смогут предоставлять торговые площади только продавцам с зарегистрированной ККТ. Их обяжут каждый месяц проверять информацию о кассах. Если нарушения будут обнаружены, то у продавца есть 15 дней на их устранение, иначе он утратит право торговать.

Узнайте больше о том, как работать с кассами по новым правилам. Приходите на вебинар «Обзор изменений по кассам – 2025». Он состоится 22 октября в 11:00 мск!

На вебинаре расскажем:

Все изменения в 54-ФЗ.

Кому нужна касса.

Освобождение от применения ККТ.

Новые требования к кассовым чекам.

Автоматизация работы с кассой для бухгалтера.

Проверки кассовых операций в 2025 году.

Спикер — Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.

Ждем вас на вебинаре 22 октября в 11:00 мск!