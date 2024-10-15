В 2025 году будет больше выплат, освобожденных от НДФЛ

В новом году начнет действовать новая программа «Земский работник культуры». Единовременные компенсационные выплаты по ней не будут облагаться налогом.

Минфин собирается внести поправки в ст. 217 НК. Они связаны с расширением списка доходов, которые освобождены от НДФЛ.

В частности, налогом не будут облагать доходы работников культуры, которые были получены в виде единовременных компенсационных выплат по программе «Земский работник культуры». Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

С 1 января 2025 года начнет действовать программе «Земский работник культуры», по которой сотрудники могут получить денежные выплаты, если они переехали работать в сельские населенные пункты или в города с населением менее 50 тыс. человек.

Сейчас от НДФЛ освобождены компенсации медицинским работникам и преподавателям, который участвуют в программах «Земский учитель» и «Земский доктор».

Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 января 2025 года.