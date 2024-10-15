Неиспользованный НДС в 1С списывают по отдельному документу

Входной НДС, которыми не воспользовались и прошло три года, можно списать соответствующими проводками в бухгалтерском учете.

Для списания НДС, который не взяли к вычету, в 1С предусмотрен документ «Списание НДС» (Операции — Регламентные операции НДС — Списание НДС).

По кнопке «Заполнить» можно выбрать нужный документ поступления.

Счет списания будет 91.02. Статья расходов — «Списание выделенного НДС на прочие расходы».

Документ даст проводки:

91.02 — 19 (по бухгалтерскому учету);

Д НЕ.01.9 (по налоговому учету).

Такой расход для налога на прибыль не учитывается.

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