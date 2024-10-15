Ваш бизнес точно на УСН? Налоговую тоже нужно проверять

Подача в налоговый орган уведомления по форме 26.2-1 о переходе на упрощенную систему налогообложения не всегда гарантирует, что компания или ИП де-юре числятся в ресурсах ФНС как применяющие спецрежим УСН.

Реальная и довольно распространенная ситуация: ООО зарегистрировано в мае в Москве (ИФНС 7710), применяет УСН, подано уведомление о переходе на этот спецрежим, выручка пока не поступала. Месяц назад пришло требование представить декларацию по НДС. Фирма ответила письмом, что применяет УСН и сделок пока нет. Вчера заблокировали счет по причине непредоставления декларации НДС.

Во-первых, нужно проверить, принято ли уведомление. Его подают при госрегистрации нового бизнеса.

Во-вторых, писать в налоговую или идти разбираться лично. И сослаться на выписку ЕГРЮЛ с указанием на УСН и само уведомление.

На практике, бывает что сервис ФНС «Прозрачный бизнес» пишет, что не применяется УСН. Хотя уведомление по форме 26.2-1 подано.

Если подали неверно заполненную форму уведомления, то в УСН могли отказать.

Но часто такие ситуации возникают по недосмотру самих налоговиков — когда они в нужном месте своей системы галочку не поставили.

А для оперативной разблокировки счета есть специальный сервис ФНС. В форме на следующем шаге нужно приложить выписку ЕГРЮЛ и указать, что что уведомление было подано с документами на госрегистрацию, и это видно. Налоговики на месте быстрее занесут данные и отменят блокировку.

Но иногда может оказаться быстрее написать жалобу на действия налогового органа.