Ваш бизнес точно на УСН? Налоговую тоже нужно проверять

Реальная и довольно распространенная ситуация: ООО зарегистрировано в мае в Москве (ИФНС 7710), применяет УСН, подано уведомление о переходе на этот спецрежим, выручка пока не поступала. Месяц назад пришло требование представить декларацию по НДС. Фирма ответила письмом, что применяет УСН и сделок пока нет. Вчера заблокировали счет по причине непредоставления декларации НДС.
Во-первых, нужно проверить, принято ли уведомление. Его подают при госрегистрации нового бизнеса.
Во-вторых, писать в налоговую или идти разбираться лично. И сослаться на выписку ЕГРЮЛ с указанием на УСН и само уведомление.
На практике, бывает что сервис ФНС «Прозрачный бизнес» пишет, что не применяется УСН. Хотя уведомление по форме 26.2-1 подано.
Если подали неверно заполненную форму уведомления, то в УСН могли отказать.
Но часто такие ситуации возникают по недосмотру самих налоговиков — когда они в нужном месте своей системы галочку не поставили.
А для оперативной разблокировки счета есть специальный сервис ФНС. В форме на следующем шаге нужно приложить выписку ЕГРЮЛ и указать, что что уведомление было подано с документами на госрегистрацию, и это видно. Налоговики на месте быстрее занесут данные и отменят блокировку.
Но иногда может оказаться быстрее написать жалобу на действия налогового органа.
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Комментарии4
А почему нельзя оштрафовать Егорова и заблокировать им все счета?
Вот когда были бы все рады не просто с его слов)
это было бы по меньшей степени справедливо: у каждого должна быть ответственность за свои действия.
Я из всех утюгов кричу, что если уведомление о переходе на УСН подается через банк, электронный сервис или иным, не личным способом, надо сохранять копию этого документа. А уж если лично владелец компании идет в ИФНС регистрировать общество, то тем более на втором экземпляре надо поставить отметку и хранить эту бумажку как паспорт вместе с уставом и прочими правоустанавливающими документами.