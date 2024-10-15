Покупателям хотят сделать персональные платежные QR-коды

Для оплаты покупок продавцы будут сканировать персональные QR-коды клиентов. Сейчас это работает иначе, покупатель сам считывает код, сформированный на кассе.

Центробанк планирует создать персональные QR-коды для покупателей, которые заменят сканирование кодов на кассе магазина. Новая технология позволит быстрее оплачивать покупки.

Сейчас QR-код генерирует продавец, а покупатель его считывает с помощью своего телефона. Теперь процесс будет обратным: в банковском приложении клиента сформируется QR-код, который продавец будет сканировать при оплате. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект регулятора «Основные направления развития национальной платежной системы (НПС) на период до 2027 года».

«Будет проработана целесообразность внедрения технологии оплаты товаров и услуг путем предъявления клиентом уникального QR-кода (customer-presented QR) для инициализации платежа через ТСП (торгово-сервисное предприятие)», — говорится в проекте.

Покупатель сможет выбрать, с какого счета совершать платеж. Не нужно получать согласие на доступ магазина к банковскому счету клиента. Использование собственного QR-кода сэкономит время на его формирование и ускорит процесс оплаты покупок.

Чтобы избежать ситуаций, когда кто-то сфотографирует платежный код, можно подключить верификацию платежа в мобильном приложении банка или с помощью СМС.