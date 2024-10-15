Названы регионы-лидеры по принятым на работу по программе трудовой мобильности и сколько платят работодателям

По данным Роструда, за последние пять лет в рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов работодатели смогли привлечь в свои организации более 4 тыс. работников из других регионов.

В пятерке регионов-лидеров по численности принятых на работу — Камчатский, Приморский, Хабаровский, Красноярский края, а также Архангельская область.

В этих регионах работодатели чаще трудоустраивают на предприятия ООО «ССК «Звезда», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», ПАО «Амурский судостроительный завод», АО «Быстринская горная компания», АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие».

Каждый год перечень регионов-участников Программы обновляется.

«Список регионов утверждается Правительством Российской Федерации, исходя из того, какой регион наиболее нуждается в притоке трудовых ресурсов. Как правило, такая потребность возникает при реализации в регионах крупных инвестиционных проектов, появлении новых производств или расширении уже имеющихся», — рассказал замруководителя Роструда Ян Талбацкий.

В этом году в программе повышения мобильности трудовых ресурсов участвует 16 регионов: Амурская, Архангельская, Псковская, Магаданская, Нижегородская, Сахалинская, Тамбовская и Курганская области, Бурятия, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Чукотка.

В рамках программы работодатель получает финансовую помощь от государства, которую может использовать для привлечения работников из других регионов: компенсировать им переезд, проживание, обучение, предоставить подъемные выплаты и др.

Размер поддержки на одного привлеченного работника может достигать 225 тысяч рублей, а для регионов Дальнего Востока — до 1 млн рублей.

В среднем ежегодно около 800 человек переезжают по программе.