Роструд с начала года дал около 240 тысяч консультаций по трудовому законодательству

Около 240 тысяч консультаций по вопросам соблюдения трудового законодательства предоставлено работникам и работодателям с начала 2024 года специалистами Роструда и инспекций труда (ГИТ).

Консультационную поддержку оказывают:

по телефонам горячих линий;

онлайн — через сервис «Дежурный инспектор» на портале «Онлайнинспекция.рф»;

в ходе профилактических мероприятий, проводимых инспекторами труда, личных приемов и др.

При этом самый популярный способ — горячие линии.

«Мы видим, что такой формат консультирования очень востребован. Более 80% от всех консультаций предоставляется именно на горячих линиях. Возможность оперативно получить ответ на интересующий вопрос помогает предупредить производственные риски, а также снизить нарушение трудовых прав», ­— отметил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Федеральная горячая линия Роструда работает круглосуточно по телефону 8-800-707-88-41. Региональные — с 9.00 до 21.00 по местному времени, их контакты есть на сайтах инспекций труда. Все консультации бесплатные.

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