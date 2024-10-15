«Дачную амнистию» распространят на хозяйственные постройки

Поставить на учет баню, сарай и другие постройки на садовых участках будет можно без кадастровых работ и оформления деклараций.

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли закон, который распространит механизм «дачной амнистии» на хозяйственные постройки и дома блокированной застройки (когда общая стена с соседями).

Теперь на учет можно поставить бани, сараи и летние кухни, которые находятся на садовых участках. Изменения позволят владельцам регистрировать такие объекты без проведения кадастровых работ и оформления деклараций об объекте.

«Мы предлагаем упрощенный порядок оформления прав на хозпостройки при условии, что участок в собственности и права на него и дом были установлены до 2013 года. Во‑вторых, упрощенный порядок будет действовать в отношении домов блокированной застройки, возведенных до 14 мая 1998 года, где проживают несколько семей», — сказал депутат Даниил Бессарабов.

Ранее «дачной амнистией» воспользовались больше 15 млн человек.