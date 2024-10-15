Какие документы, кроме ж/д билетов, могут подтвердить отсутствие налогового резидентства РФ

В Налоговом кодексе РФ нет перечня документов, которые подтверждают фактическое нахождение физических лиц в РФ или за пределами России. Поэтому такое обстоятельство можно подтвердить вообще любыми документами, которые правильно оформлены и позволяют установить количество дней пребывания лица в РФ и за пределами страны.
Вот примеры таких документов:
Загранпаспорт с отметками о пересечении границы.
Справка из учебного заведения.
Квитанция о проживании в отеле.
Договор аренды зарубежного жилья и квитанции об оплате коммунальных платежей.
Справка с места работы, выданная на основе сведений из табелей учета рабочего времени.
Маршрутная квитанция или билет на самолет.
Еще можно использовать посадочный талон на самолет. Если он не сохранился, подойдет справка о совершенном перелете. Такую справку выдает компания, в которой вы купили билет. Это удобно использовать, если полетели куда-то по российскому паспорту.
Как заказать справку в некоторых авиакомпаниях:
Азимут (https://azimuth.aero/ru/service/information-about-the-flight).
Red Wings (https://flyredwings.com/services/reference/).
Nordwind Airlines (https://nordwindairlines.ru/ru/flight-certificate-request).
Россия (https://www.rossiya-airlines.com/flight-with-us/on-board/obtaining-information-about-the-flights/).
S7 Airlines (https://www.s7.ru/ru/about/contactus/?code=AboutFlightForm).
Победа (https://pobeda.aero/feedback/uslugi).
Аэрофлот (https://www.aeroflot.ru/ru-ru/help/questions/extra_services/certificates).
Уральские авиалинии (https://www.uralairlines.ru/documents-about-the-flight/).
Utair (https://www.utair.ru/support/6/kak_poluchit_spravki_podtverzhdenie_pereleta_ego_stoimost_i_drugie_podtverzhdayushie_dokumenty).
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