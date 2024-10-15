Какие документы, кроме ж/д билетов, могут подтвердить отсутствие налогового резидентства РФ

Человек, помимо ж/д билетов, может показать налоговой другие документы, подтверждающие, что он не является налоговым резидентом РФ. Например, выписку по банковскому счету, оплату сотовой связи в роуминге, расходы на гостиницу.

В Налоговом кодексе РФ нет перечня документов, которые подтверждают фактическое нахождение физических лиц в РФ или за пределами России. Поэтому такое обстоятельство можно подтвердить вообще любыми документами, которые правильно оформлены и позволяют установить количество дней пребывания лица в РФ и за пределами страны.

Вот примеры таких документов:

Загранпаспорт с отметками о пересечении границы.

Справка из учебного заведения.

Квитанция о проживании в отеле.

Договор аренды зарубежного жилья и квитанции об оплате коммунальных платежей.

Справка с места работы, выданная на основе сведений из табелей учета рабочего времени.

Маршрутная квитанция или билет на самолет.

Еще можно использовать посадочный талон на самолет. Если он не сохранился, подойдет справка о совершенном перелете. Такую справку выдает компания, в которой вы купили билет. Это удобно использовать, если полетели куда-то по российскому паспорту.

Как заказать справку в некоторых авиакомпаниях: