✈ Будет единая форма электронного посадочного талона для авансового отчета

Минтранс выполнил свое обещание и разработал форму электронного посадочного талона.
Проект опубликован на федеральном портале.
Напомним, авиабилет может быть в электронной форме, но как подтвердить, что перелет в итоге состоялся – было непонятно. Минфин неоднократно утверждал, что подойдут любые документы, не уточняя, какие именно.
Минтранс сообщал, что с марта 2024 года отчитаться о расходах на приобретение авиабилета можно с помощью электронного посадочного талона вместо бумажного документа. Почему именно с марта 2024 года – разъяснений не было.
По проекту форма электронного посадочного талона будет действовать с 1 марта 2025 до 1 марта 2031 года.
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