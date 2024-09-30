✈ Будет единая форма электронного посадочного талона для авансового отчета

Минтранс выполнил свое обещание и разработал форму электронного посадочного талона.

Проект опубликован на федеральном портале.

Образец посадочного талона

Напомним, авиабилет может быть в электронной форме, но как подтвердить, что перелет в итоге состоялся – было непонятно. Минфин неоднократно утверждал, что подойдут любые документы, не уточняя, какие именно.

Минтранс сообщал, что с марта 2024 года отчитаться о расходах на приобретение авиабилета можно с помощью электронного посадочного талона вместо бумажного документа. Почему именно с марта 2024 года – разъяснений не было.

По проекту форма электронного посадочного талона будет действовать с 1 марта 2025 до 1 марта 2031 года.