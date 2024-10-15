До 02 декабря 2024 года надо заплатить НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

Вообще НДФЛ в отношении процентов по вкладам введен в 2021 году. В рамках поддержки граждан действовал временный мораторий, поэтому проценты по банковским вкладам, полученные в 2021 и 2022 годах, не облагались НДФЛ. Процентные доходы, полученные в 2023 году, уже облагаются НДФЛ.
Человеку не нужно ничего самому считать. Налоговая получает информацию от банков и рассчитывает сумму налога.
Однако есть нюанс: НДФЛ облагается общая годовая сумма процентного дохода за вычетом необлагаемой суммы. Она рассчитывается как произведение 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки центрального банка из действовавших на 1-е число каждого месяца в году. В 2023 году максимальное значение ключевой ставки было определено по состоянию на 01 ноября в размере 15 процентов, поэтому необлагаемый минимум за 2023 год составляет 150 тысяч рублей (1 млн рублей х 15 процентов). Только полученные сверх этой суммы проценты облагаются НДФЛ.
К примеру, в 2023 году человек по одному вкладу и одному накопительному счету получил доход 200 тысяч рублей. Таким образом, под налогообложение попадает сумма 50 тысяч рублей (200 тысяч рублей - 150 тысяч рублей). НДФЛ по ставке 13 процентов составит 6 500 рублей (50 тысяч рублей х 13 процентов). А если доход по вкладам не превысил 150 тысяч рублей, то НДФЛ не возникает.
Заплатить такой НДФЛ нужно не позднее 02 декабря 2024 года.
Кроме того до 02 декабря 2024 года надо заплатить имущественные налоги за 2023 год.
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