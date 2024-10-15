До 02 декабря 2024 года надо заплатить НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

В 2024 году россияне впервые получили налоговое уведомление, где есть расчет НДФЛ с доходов, полученных в виде процентов по вкладам и остаткам на счетах в российских банках в 2023 году.

Вообще НДФЛ в отношении процентов по вкладам введен в 2021 году. В рамках поддержки граждан действовал временный мораторий, поэтому проценты по банковским вкладам, полученные в 2021 и 2022 годах, не облагались НДФЛ. Процентные доходы, полученные в 2023 году, уже облагаются НДФЛ.

Человеку не нужно ничего самому считать. Налоговая получает информацию от банков и рассчитывает сумму налога.

Однако есть нюанс: НДФЛ облагается общая годовая сумма процентного дохода за вычетом необлагаемой суммы. Она рассчитывается как произведение 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки центрального банка из действовавших на 1-е число каждого месяца в году. В 2023 году максимальное значение ключевой ставки было определено по состоянию на 01 ноября в размере 15 процентов, поэтому необлагаемый минимум за 2023 год составляет 150 тысяч рублей (1 млн рублей х 15 процентов). Только полученные сверх этой суммы проценты облагаются НДФЛ.

К примеру, в 2023 году человек по одному вкладу и одному накопительному счету получил доход 200 тысяч рублей. Таким образом, под налогообложение попадает сумма 50 тысяч рублей (200 тысяч рублей - 150 тысяч рублей). НДФЛ по ставке 13 процентов составит 6 500 рублей (50 тысяч рублей х 13 процентов). А если доход по вкладам не превысил 150 тысяч рублей, то НДФЛ не возникает.

Заплатить такой НДФЛ нужно не позднее 02 декабря 2024 года.