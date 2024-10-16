Налоговики призвали упрощенцев немедленно обновить ПО кассы в связи с налоговой реформой-2025

Ставка НДС — обязательный реквизит чека ККТ и бланка строгой отчетности (ст. 47 федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при расчетах в РФ»).
В соответствии с федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ (о налоговой реформе-2025) с 1 января 2025 года организации и ИП на УСН признаются плательщиками НДС. И при определенных условиях могут выбрать уплату НДС по пониженной ставке 5% или 7% либо по ставке 10% или 20%.
В связи с этим планируются изменения в реквизитах кассового чека (БСО) — указание новых ставок НДС 5% и 7%.
В настоящее время разработчики ККТ дорабатывают программное обеспечение касс с ориентировочными сроками готовности функционала обеспечить формирование чеков (БСО) с новыми ставками НДС 5% и 7% к концу 2024 года.
УФНС по Кировской области (актуально для всей России) обратило внимание упрощенцев, которые выберут уплату НДС по пониженной ставке 5% или 7%, что для указания данных реквизитов в кассовом чеке (БСО) и чеке коррекции (БСО коррекции) необходимо будет незамедлительно установить соответствующие обновления в программном обеспечении своей кассы.
Пока что в соответствии с форматами фискальных документов, утвержденными приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@, кассовый чек (БСО) и документ коррекции должен содержать не менее одного из реквизитов: «сумма НДС чека по ставке 20%» (тег 1102), «сумма НДС чека по ставке 10%» (тег 1103), «сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%» (тег 1104), «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105), «сумма НДС чека по расч. ставке 20/120» (тег 1106), «сумма НДС чека по расч. ставке 10/110» (тег 1107).
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